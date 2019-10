ADL: "Panchina Insigne a Genk? Punizione di Ceferin non di Ancelotti"

Altre parole, dopo quelle di ieri , di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul caso Lorenzo Insigne, ai microfoni del Corriere dello Sport. Il numero uno azzurro ha ribadito che il numero 24 deve risolvere i suoi problemi e che con i vari allenatori, anche in passato, ha sempre avuto rapporti ondivaghi. ADL è tornato anche sulla panchina del capitano a Genk in Champions League, affermando: "Non è una punizione di Ancelotti ma di Ceferin (Presidente UEFA ndr), perché bisogna sempre chiedersi il motivo per il quale bisogna poter avere in distinta solo diciotto calciatori".