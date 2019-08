ADL rompe il salvadanaio: Lozano il maxi acquisto della gestione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Hirving Lozano. Il messicano è il grande acquisto del Napoli di Aurelio De Laurentiis, preso per 42 milioni di euro dal PSV Eindhoven. E' costato agli azzurri più di Edinson Cavani e di Gonzalo Higuain. E' l'investimento più oneroso della sua gestione, con ADL che nel corso degli anni ha sempre saputo tenere a posto i conti senza debiti con le banche e restando sempre competitivo. Adesso il tentativo: Manolas, Lozano e un altro top, per dare l'assalto decisivo allo Scudetto.