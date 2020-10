Ag. Dragowski: "Contratto lungo, per il rinnovo ci sarà tempo. E' molto felice a Firenze"

A FirenzeViola.it, Mariusz Kulesza, procuratore di Bartomej Dragowski, analizza le prime settimane, in questa nuova stagione, del suo assistito: "Mi sento con Bart molto spesso e l'ho sentito sereno. Ancora è al settimo cielo per l'esordio con la Nazionale polacca avvenuto contro la Finlandia dove il ragazzo ha fatto vedere le sue grandi doti".

Si era parlato anche di una sua possibile partenza in estate...

"Durante il calciomercato ci sono sempre tantissime voci, alcune vere ed altre no. Io posso solo dire che Dragowski è molto felice a Firenze e vuole fare una grande stagione quest'anno".

Avete parlato con la Fiorentina per un possibile rinnovo?

"Ancora non ho incontrato la dirigenza viola. Non so cosa faremo anche perché Bart ha un contratto con la Fiorentina ancora molto lungo".