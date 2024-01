Ufficiale Dragowski va da Fatith Terim: il polacco saluta lo Spezia e approda al Panathinaikos

Bartlomiej Dragowski è un nuovo giocatore del Panathinaikos. Lo rende noto il club greco con un comunicato ufficiale che specifica il trasferimento in prestito del portiere polacco, 27 anni.

Il club ateniese dopo aver preso atto della scelta di Alberto Brignoli di non rinnovare il contratto ha deciso di non aspettare fine stagione, decidendo di attingere sin da subito sul mercato. Dragowski lascia lo Spezia dopo un anno e mezzo e punta a salire sul treno di Euro 2024. In questa prima parte di stagione ha raccolto 14 presenze: dopo un inizio da titolare con Massimiliano Alvini in panchina, con l'arrivo di Luca D'Angelo è finito a diventare il vice di Jeroen Zoet.

Il Panathinaikos è attualmente al comando della classifica, a pari punti col PAOK Salonicco con questi ultimi in vantaggio per miglior differenza reti. Troverà in panchina un santone del calcio internazionale, nonché vecchia conoscenza del calcio italiano come Fatih Terim.