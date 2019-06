© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da quando Maurizio Sarri si è insediato sulla panchina della Juventus s'è subito parlato di un possibile approdo in bianconero del suo allievo Jorginho. Il procuratore dell'italo-brasiliano, Joao Santos, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarri ha bisogno di un giocatore come Jorginho per fare il suo gioco. Non conosco le strategie della Juventus, vedremo. So che Sarri è arrivato lì da poco, deciderà con Paratici, immagino che stiano parlando degli obiettivi di mercato. Ma il direttore della Juve non chiamerebbe me senza passare prima dal Chelsea".