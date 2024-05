Ufficiale Niente ritorno in Serie A per Jorginho. Il centrocampista ha rinnovato con l'Arsenal

Niente ritorno in Serie A per Jorginho. L'Arsenal ha appena comunicato sui propri canali ufficiali il rinnovo di contratto del centrocampista Jorginho. L'italo-brasiliano classe 1991 in questa stagione ha collezionato finora 35 presenze con un gol e due assist.

Di seguito l'annuncio dei Guners, in attesa dei dettagli sul nuovo contratto: "Here to stay", qui per restare.