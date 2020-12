Ag. Koopmeiners: "Il Napoli lo segue con attenzione, non c'è ancora trattativa ma lui ha aperto"

vedi letture

Bart Baving, agente di agente del centrocampista dell'Az Koopmeiners, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente anche sull'interesse del club azzurro per il giocatore della squadra olandese: "Non c'è una trattativa vera e propria, ma so che il Napoli lo segue con grande attenzione. In futuro potrebbe esserci l'opportunità, il giocatore ha aperto alla squadra azzurra. Parlato con Gattuso? No. Non abbiamo parlato in prima persona con il Napoli ed il club e nemmeno con Gattuso. Napoli-Real Sociedad sarà una gara difficile ed interessante, entrambe giocano un gran calcio".