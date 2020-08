Ag. Lazaro: "Felice di essere al Borussia. All'Inter con Hakimi avrebbe avuto poco spazio"

Intervistato da Fcinternews.it il procuratore Max Hagmayr ha parlato del trasferimento di Valentino Lazaro al Borussia Monchengladbach ufficializzato nella giornata di oggi: “Dopo le difficoltà degli ultimi sei mesi in Inghilterra era importante per il ragazzo una nuova esperienza in un club dove potesse avere una prospettiva. Aveva richieste anche da Spagna e Italia, ma siamo convinti di aver scelto il club migliore. Vuole disputare una buona stagione anche perché c’è l’Europeo in vista. Conosce il tipo di gioco, sarà allenato da un tecnico che lo conosce e le premesse sono ottime. In più il Borussia Mönchengladbach competerà in Champions League e questo è risultato molto importante nella scelta di Valentino. È pronto, è felice e vuole ripagare la fiducia del club. - continua Hagmayr – Il sogno di Valentino non è cambiato, non direbbe mai no ai nerazzurri anche se è felice di essere al Borussia e vuole mostrare le proprie qualità e aiutare la nuova società Poi vedremo dove le sue prestazioni lo porteranno in futuro. L’Inter è un top club e credo che nella prossima stagione puntino a vincere lo scudetto. Hanno comprato Hakimi e quindi per Lazaro non ci sarebbe stato spazio. Per Valentino, come le ho spiegato, sarà importante giocare. Conte non si è impuntato, ha capito la situazione e ha avallato il trasferimento affinché il ragazzo possa scendere in campo con continuità”.