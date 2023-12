Ag. Osimhen: "Rinnovo? Trattativa storica. Riconoscimento per un giocatore straordinario"

Il rinnovo di Victor Osimhen col Napoli mette fine ad una lunghissima telenovela legata al prolungamento dell'attaccante nigeriano che la scorsa estate è stato al centro di tante trattative e oggetto del desiderio di tante big, d'Europa e dell'Arabia Saudita. Ora il nuovo accordo col Napoli che darà più forza alla società del presidente Aurelio De Laurentiis anche in sede di mercato, con i prevedibili nuovi assalti per lui nella sessione estiva che prenderà il via a giugno. Il suo agente Roberto Calenda, nell'intervista al Corriere dello Sport delle scorse ore, ha così spiegato i momenti ed i retroscena dietro l'accordo raggiunto con la società azzurra:

Un aggettivo per definire la trattativa col Napoli?

"Storica. Sì, direi storica".

E anche molto articolata: una storia infinita.

"Grande lavoro, grande soddisfazione. È il riconoscimento di quanto Osimhen ha fatto e fa in campo: è un giocatore straordinario".

Capocannoniere dello scudetto con 31 gol, Champions compresa.

"Anche quest’anno, nonostante l’infortunio, sta segnando. A volte sembra tutto scontato e si dimentica che Victor ha trascinato il Napoli a vincere uno scudetto che mancava da 33 anni. Con i compagni ha costruito qualcosa d’incredibile".

A quanto ammonta la clausola?

«Il contratto è riservato».