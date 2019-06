Ag. Rabiot: "Juve? Siamo superstiziosi, meglio parlare il meno possibile"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non c'è stata alcuna proposta di rinnovo dal PSG. Quelle che si leggono nelle ultime ore sono falsità". Così, la madre e agente di Adrien Rabiot, Veronique, ha parlato ai microfoni di RTL in Francia del presunto tentativo operato da Leonardo di trattenere il centrocampista, che si svincolerà il prossimo 30 giugno: "Voglio fare una smentita formale: non è vero che Adrien non si è presentato a un appuntamento con Leonardo o che ha ricevuto una proposta per prolungare che io avrei rifiutato. Non c'è stato alcun colloquio tra me e Leonardo, l'ho sentito solo una volta al telefono, dopo il suo ritorno, e ci siamo salutati con cortesia. È una persona intelligente, non ci sono state né ci saranno offerte dal PSG".

L'offerta della Juve - La madre di Rabiot ha poi glissato su una possibile offerta della Juventus per il figlio (5 anni di contratto, 7 milioni di stipendio e 10 di commissioni), senza però chiudere le porte: "Nel calcio siamo tutti superstiziosi. È meglio parlare il meno possibile, fino a quando non viene fatto tutto".