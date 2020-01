© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu lascerà il Genoa in questa finestra di calciomercato. L'annuncio, ai microfoni di 'Radio Rai', è arrivato direttamente dal suo procuratore Oscar Damiani: "Nicola è stato chiaro, ha detto che non ci sarà dualismo e non può certo rimanere al Genoa a fare il secondo a Perin, con tutto il rispetto che ho per questo portiere. Valuteremo col giocatore, col Genoa e con l'Inter la soluzione migliore, io credo che Radu abbia il diritto di potersi giocare la possibilità di essere il numero uno. Altrimenti, vedremo altre alternative come il ritorno all'Inter. E' un problema al quale dobbiamo trovare una soluzione".

Classe '97, Radu proprietà Inter in estate s'è trasferito in prestito al Genoa.