© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il Real Madrid vuole acquistarlo, e così anche il Barcellona: se riusciranno a convincere l’Inter, potranno farlo firmare quest’estate". Lo dice l'agente Mithat Halis, socio di Stars & Friends, agenzia che si occupa anche della procura di Milan Skriniar (l'agente dello slovacco è Karol Csonto, ndr), che intervistato ai microfoni di AS conferma l'interesse dei due club spagnoli per il 37 nerazzurro. "Skriniar ha un atteggiamento molto professionale. Se il Real Madrid lo vuole davvero potrà provare a comprarlo, ma ci sono molti agenti cannibali che cercano di portare i giocatori nelle squadre che li vogliono. Mino Raiola, agente di Pogba e Ibrahimovic, tenta di fare esattamente questo: vuole confondere Skriniar, ma lui è un giocatore che appartiene alla nostra agenzia. Abbiamo un contratto con lui. L'Inter l'ha pagato 28 milioni e dopo sei mesi il Manchester City ne ha offerti 55. Ora il suo valore si aggira sui 100 milioni di euro. Un possibile trasferimento mi sembra abbastanza complicato proprio per i tentativi di questi intermediari cannibali", le parole riportate da Fcinternews.it.