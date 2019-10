Agnelli e il monopolio Juve in Italia: "Genera forti tensioni nella Lega"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli s'è a lungo soffermato sulla crescita del club. Su come, in Italia e non solo, la crescita dei top club vada avanti più rapidamente rispetto a quella delle altre società, con la conseguenza che la competitività rappresenta sempre più un problema: "Come gestiamo questo monopoli di club che dominano la crescita e monopolizza i risultati sportivi?", s'è chiesto Andrea Agnelli. Che è il presidente dell'ECA e ormai da tanti mesi spinge per il passaggio alla Superlega. "Pensiamo al monopolio del Bayern in Germania, al nostro di cui siamo orgogliosi in Italia. Abbiamo monopoli sportivi che generano forte tensione all'interno delle leghe di riferimento. Questo deve far riflettere su quella che sarà la gestione delle competizioni future e la loro finalità".

