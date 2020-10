Agnelli: "Mai questa sintonia con Inter e Milan: è la prima volta in dieci anni"

La sinergia tra Juventus, Inter e Milan, raccontata da Andrea Agnelli, presidente bianconero, in conferenza stampa. "In dieci anni che gestisco Juventus, vedo affinità e allinamento di interessi con Milan e Inter. C'è condivisione e non solo di facciata sulla creazione di valori. Se lavoriamo insieme, la possibilità di crescita del sistema è più probabile che se non lo facessimo. Sono grato a Steven Zhang, dall'altro lato a Singer e poi ai management dei club che esprimono, per queste vicende, e mi riferisco ad Alessandro Antonello e Ivan Gazidis, interessi comuni. Se mettiamo i nostri marchi al servizio della Serie A non può che avere successo".