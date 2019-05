© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Agnelli è a Baku e soggiorna nello stesso hotel del Chelsea e di Sarri. Ma non seguirà la finale di Europa League, almeno secondo quanto riferito da Sky Sport 24: il presidente della Juventus e dell'ECA è infatti in Azerbaigian per partecipare all'esecutivo UEFA, in corso di svolgimento in questi minuti. E secondo l'emittente satellitare ripartirà già nel pomeriggio di oggi, senza partecipare alla gara tra Chelsea e Arsenal.