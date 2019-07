Ajax, il comunicato della cessione di De Ligt: "Prenditi cura di lui, Juve"

Dopo quello della Juventus è arrivato anche il comunicato dell'Ajax per il trasferimento di Matthis de Ligt: "Il futuro è con te, sempre. Prenditi cura di lui, Juventus", il messaggio del club olandese, che augura il meglio al giocatore classe 1999.

The future is behind you. Always. ♥️

Take care of him, @Juventusfc! #GoldenBye

— AFC Ajax (@AFCAjax) 18 luglio 2019