Ajax-Juve -1, De Jong c'è: le ultime sulla formazione di Ten Hag

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Dopo la rifinitura della vigilia al De Toekomst, emergono dettagli sulla formazione dell'Ajax che domani sfiderà la Juventus alla Johan Cruyff Arena. Non dovrebbero esserci grandi sorprese nell'undici scelto da Erik ten Hag: risposte positive da De Jong, il centrocampista dovrebbe giocare dal 1' nel 4-2-3-1 al fianco di Schone. Van de Beek sulla trequarti con Neres e Ziyech, davanti dovrebbe agire Tadic come falso nueve. Senza Mazraoui, Veltman terzino destro, difesa completata da De Ligt-Blind coppia centrale davanti a Onana tra i pali, Tagliafico come terzino sinistro.

Ajax (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Schone; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic. All: Ten Hag.