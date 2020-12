Ajax, Tadic: "Non sono al meglio, ma cerco di aiutare sempre i miei compagni"

Dusan Tadic, attaccante dell'Ajax, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta: "Non sto al meglio fisicamente, ma cerco di esserci sempre. Sono un giocatore importante, come tutti, e cerco sempre di aiutare la squadra in ogni momento. Sono come un papà per i più giovani".