Ajax, Van der Sar: "Con la Juve tutti i pezzi del puzzle al proprio posto"

© foto di Federico De Luca

Il direttore generale dell'Ajax Edwin Van der Sar ha parlato al De Telegraaf dopo il successo sulla Juventus: "La notizia ha fatto il giro del mondo. L'Ajax che ha già incassato 90 milioni dalla Champions? Questo successo è decisamente più importante dei soldi. Davvero non mi importa dell'aspetto economico, anche se è importante per gli stipendi e per i trasferimenti. Ma questo successo è fondamentale per il nome e l'immagine dell'Ajax. Mi è piaciuto perché tutti i pezzi del puzzle sono andati perfettamente al loro posto. L'Ajax sta lavorando ad un progetto serio, per fortuna stiamo centrando risultati al primo colpo. E proprio per questa progettualità che c'è dietro, mi godo ancora di più il successo sulla Juve".