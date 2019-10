Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca

Finisce in parità il primo tempo tra Fiorentina e Lazio dopo un primo tempo divertente e ricco di emozioni. I biancocelesti sono riusciti a passare in vantaggio al 23' grazie a un gol di Correa, dapprima annullato dal guardalinee per fuorigioco, poi convalidato da Mazzoleni in sala Var. Lazio che poteva raddoppiare sempre con l'argentino poco dopo, ma che ha trovato sulla sua strada l'intervento di Dragowski. I viola non restano a guardare e al 28' pareggiano grazie a un bel gol di Chiesa propiziato da un assist al bacio di Ribery, un asse offensiva che funziona nonostante l'assenza di una punta di peso in campo.