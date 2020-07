Al Tardini si boccheggia: Parma-Napoli 1-0 al 45esimo. Gol in extremis firmato Caprari

E' finita 1-0 il primo tempo di Parma-Napoli, sfida valida per la 35esima giornata di Serie A. Sfida caratterizzata fin qui da una temperatura torrida, che non sta permettendo alle due squadre di esprimersi al meglio. E che, di conseguenza, ha limitato e non poco lo spettacolo.

A incidere su una prima frazione tutt'altro che esaltante anche le tante novità di formazione. D'Aversa e Gattuso costretti al turnover da gare ogni tre giorni hanno schierato le rispettive squadre con undici sperimentali: da un lato in panchina sia Gervinho che Kulusevski, dall'altro Lozano centravanti a causa della squalifica di Milik e di un Mertens non al meglio.

Pronti via e la squadra ospite avrebbe subito l'occasione per passare in vantaggio. Dopo meno di quattro minuti è arrivata forse la migliore occasione a disposizione del Napoli nella prima frazione: sul suggerimento di Insigne l'ex Inter non è arrivato bene alla conclusione, e dall'altezza del dischetto del rigore ha 'sparato' il pallone sul corpo di Sepe.

Dopo questo sussulto, di fatto la squadra di Gattuso non s'è più presentata con pericolosità dalle parte del napoletano Sepe. Le migliori occasioni (non troppe), sono successivamente arrivate grazie a sussulti dei padroni di casa: al 30esimo, dopo uno sciagurato retropassaggio di Allan, Karamoh a tu per tu con Meret ha fatto fuori anche il portiere ma non ha trovato il tempo della conclusione e quando ha scaricato su Siligardi la porta era già occupata da due avversari: bravo Di Lorenzo a intercettare il pallone quasi sulla linea di porta.

Meglio è andata nel corso dei due minuti di recupero: al 46esimo fallo in area di Mario Rui su Grassi e rigore perfettamente calciato da Caprari, che dal dischetto ha realizzato la sua prima rete da calciatore del Parma.

