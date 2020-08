Alan Shearer, dal golf all'elite del calcio inglese: campione col Blackburn

Alan Shearer, ovvero uno degli attaccanti più forti mai visti in Premier League ed il miglior marcatore della storia del campionato inglese. Una bandiera per il Newcastle, un bomber che ha fatto sognare migliaia e migliaia di tifosi. E pensare che Shearer, su consiglio del padre, avrebbe potuto fare il golfista. Per fortuna il buon Alan mollò presto il Putter per abbracciare il pallone. Mai scelta fu più giusta: con le maglie di Southampton, Blackburn e soprattutto Newcastle, ha incantato l'Inghilterra intera e non solo. Nel 1996 è stato il miglior marcatore dell'Europeo, grazie alle 5 reti segnate nel corso della competizione. In carriera ha però vinto un solo titolo: nella stagione 1994-95 tionfò in Inghilterra con la maglia del Blackburn, laureandosi anche capocannoniere con 34 gol. Un fenomeno vero entrato nel cuore dei tifosi inglesi e non solo. Oggi Shearer compie 50 anni.

Sono nati oggi anche Bruno Giordano, Thomas Ravelli, Lucas Moura, Benjamin Stambouli, Joaquin Correa.