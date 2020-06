Algoritmo per determinare la classifica in caso di nuovo stop? Cairo: "E' l'antitesi del calcio"

"L'algoritmo è l'antitesi del calcio". Urbano Cairo, presidente del Torino, ai microfoni di 'Gazzetta.it' s'è espresso in maniera piuttosto netta sulla possibilità di determinare la classifica con un algoritmo in caso di nuovo stop del campionato. "Lo sport è bello perché è imprevedibile, come il Milan che vince 3 a 0 con il Liverpool e nel giro di pochi minuti perde la partita. O la Juve che perde lo Scudetto col Perugia, l'Inter che lo perde nel 2002 al rush finale. Queste emozioni non può ridarle un algoritmo. È molto pericoloso parlare di algoritmi oggi, sarebbe applicare una misura matematica che non esiste nel calcio".

