All'AZ è bastata una sola occasione per compiere l'impresa: battuto il Napoli, 0-1 al San Paolo

Organizzazione e cinismo. Una fase difensiva attenta e armoniosa per limitare il Napoli e stanare la velocità dei suoi attaccanti. Poi una ripartenza, una vera sola occasione in tutta la partita, per ritornare in Olanda col bottino pieno e compiere un'impresa su cui in pochissimi ci credevano alla vigilia viste le tantissime defezioni. Al San Paolo, in una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League, Gattuso e i suoi ragazzi sono stati battuti 1-0, piegati da un gol di De Wit arrivato poco prima dell'ora di gioco.

Non s'è visto un brutto Napoli, ma certamente poco pericoloso. E dire che Gattuso con le sue scelte non ha certo sottovalutato l'impegno: rispetto alla squadra che ha annientato l'Atalanta sabato pomeriggio solo tre cambi, tra cui il portiere Meret. Nel primo tempo l'occasione più interessante è arrivata al 35esimo, con Mertens che dopo uno scarico coi tempi giusti di Osimhen s'è portato il pallone sul destro ma da ottima posizione non ha centrato per un soffio lo specchio della porta.

L'AZ Alkmaar è stato bravo nel non perdere mai le distanze tra i reparti. Nel capire che la sua partita consisteva soprattutto nel non concedere spazi ai veloci attaccanti avversari e, soprattutto, nel capitalizzare quella che è stata l'unica occasione a disposizione. Il gol che ha sbloccato e deciso la partita è arrivato al 57esimo, si è sviluppato sulla fascia destra ed è stato pensato da Svensson. Il terzino norvegese ha avviato e concluso una triangolazione servendo un ottimo pallone a De Wit, attaccante che in mezzo all'area avversaria ha eluso la marcatura di Koulibaly e ha battuto un incolpevole Meret.

Dopo il gol dello 0-1, Gattuso ha provato a rimescolare le carte: ha messo prima Insigne e Mario Rui, poi Demme e Petagna. Positivo l'ingresso di quest'ultimo che ha dato centimetri e riferimenti all'attacco, ma l'AZ ha portato avanti la sua prestazione difensiva senza sbavature. E ha portato a casa una vittoria sorprendente.

