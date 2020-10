Alla Roma manca l'acuto: passo indietro dopo Berna, contro il CSKA Sofia è 0-0

Non basta il possesso palla alla Roma per avere la meglio sul CSKA Sofia. La squadra di Paulo Fonseca, dopo il successo di Berna contro lo Young Boys, frena in casa contro i bulgari di Daniel Morales impattando per 0-0. Imprecisi i giallorossi che sono mancati nell'ultimo passaggio oppure nella finalizzazione.

Turnover per Fonseca - Paulo Fonseca cambia otto undicesimi rispetto alla gara di San Siro contro il Milan di lunedì scorso. In porta c’è Pau Lopez con Kumbulla, Fazio e Smalling in difesa. A centrocampo ci sono Villar e Cristante con Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Mkhitaryan e Carles Perez hanno il compito di innescare Borja Mayoral. Risponde il CSKA con Busatto in porta e in difesa una linea a quattro con Vion, Antov, Zanev e Mazikou. A centrocampo spazio a Youga e Geferson con Sankharé libero di svariare fra le linee. In attacco Yomov e Sinclair sono il supporto del centravanti Sowe.

Parte bene la Roma - Partono subito forte i padroni di casa e al secondo minuto Villar calcia dalla distanza trovando però l’ottima risposta in corner di Busatto. Al terzo Smalling riceve da Mkhitaryan e mette alle spalle di Busatto ma la bandierina dell’assistente segnala una posizione irregolare del fantasista armeno. La riposato del CSKA sta in una conclusione di Sowe che, dopo un’azione personale prova il destro a giro che si spegne di un soffio sul fondo. Al quarto d’ora Spinazzola prova un cross dalla sinistra che si tramuta in un tiro ma Busatto alza il pallone sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner, Fazio stacca di testa ma mette sul fondo.

Trema la traversa di Busatto - Al 20’ Mazikou ruba palla a Bruno Peres entra in area ma Fazio lo ferma in calcio d’angolo. Sul corner, Zanev riceve da pochissimi passi ma il suo colpo di testa si perde alto. Tutto fermo per una posizione irregolare del capitano del CSKA. Alla mezzora ci prova Villar dalla lunga distanza ma il destro del centrocampista termina alto sopra la traversa. Al 32’ una bellissima triangolazione fra Villar e Mkhitaryan, con un cucchiaio del primo, porta l’armeno a calciare a volo dentro l’area ma il pallone sbatte sulla traversa.

Pochi acuti - All’intervallo Fonseca lascia negli spogliatoi Spinazzola e Mkhitaryan per inserire Karsdorp e Pedro e al secondo ci prova Borja Mayoral e girare di testa verso la porta ma la sua incornata si spegne sul fondo. Al quarto il CSKA va ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa respinto da Pau Lopez, sulla ribattuta c’è Antov che però calcia alle stelle. Al 17’ una bella combinazione fra Pedro e Bruno Peres porta quest’ultimo a calciare, attento Busatto che blocca centralmente. Ci prova il CSKA con il neo entrato Henrique che entra in area dalla destra e calcia sul primo palo trovando la parata sicura di Pau Lopez.

Che occasione per Dzeko - Al 26’ Sowe parte in campo aperto e calcia da posizione ravvicinata costringendo Pau Lopez alla parata in tuffo. Al 27’ Dzeko, entrato per Borja Mayoral, si mette in proprio seminando il panico in area del CSKA ma poco prima di calciare è abile Vion a togliere il pallone al bosniaco. La Roma spinge ma manca nell’ultimo passaggio. Al 33’ ci prova Pellegrini ma Busatto in tuffo respinge. Al 39’ Dzeko sfonda sul lato sinistro dell’area e calcia in due occasioni ma in entrambe è bravo a respingere Busatto. La Roma spinge con Pedro che riceve da Cristante sul lato destro dell’area. Il suo suggerimento per Dzeko non viene raccolto dal bosniaco da pochissimi passi.

