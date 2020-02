vedi letture

Allarme Coronavirus. Il presidente dell'RC Codogno: "La quarantena è una follia"

Con il Coronavirus che sta creando tantissimi problemi, anche nel mondo del calcio, il presidente dell'RC Codogno, Alessandro Pellini, squadra del paese messo in quarantena dopo i primi casi registrati in Italia, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, spiegando: "Una follia totale metterci in quarantena. È impossibile contenere il virus. Stiamo tutti benissimo. Lunedì le altre società riprendono gli allenamenti. Noi invece no. Chiediamo di essere trattati come gli altri".

Parole anche da imprenditore per lo stesso Pellini, che sta vivendo giorni difficili anche al di fuori del calcio: "Abbiamo da poco concluso una riunione con tutti gli imprenditori. Non ho mai visto tutti così d’accordo nell’affermare che le misure contro il coronavirus sono sproporzionate. Come imprenditori faremo una richiesta al governo per chiedere il reinserimento graduale di una percentuale di lavoratori nelle aziende, tenuti l'un l'altro a distanza di sicurezza, così da poter riprendere le attività”.