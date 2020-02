vedi letture

Allarme Coronavirus. Pisa-Venezia si dovrebbe giocare regolarmente

La gara di questa sera (ore 18:00) fra Pisa e Venezia non dovrebbe essere a rischio a causa dell’allarme coronavirus. Come riferisce Trivenetogoal.it citando fonti delle due società, non vi è stata alcuna comunicazione sul rinvio della sfida dell’Arena Garibaldi e salvo clamorose novità la partita si svolgerà in maniera regolare.