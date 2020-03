Allarme Coronavirus. Siviglia-Roma e Inter-Getafe, la Spagna blocca i voli: oggi la decisione

vedi letture

La Spagna ha bloccato tutti i voli dall'Italia e la cosa ha complicato terribilmente i piani di Roma e Getafe, impegnate domani rispettivamente a Siviglia e a Milano con l'Inter. Ieri - si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport - Roma e Getafe hanno aspettato, invano, il permesso speciale per volare. Il bollettino ufficiale di ieri parla chiaro: i voli charter normalmente usati dalla squadre di calcio non sono tra le categorie alle quali è concessa una deroga. Per potersi muovere dall'Italia alla Spagna, le squadre interessate devono chiedere un permesso speciale al Governo spagnolo. I club si sono rivolti alla UEFA e nel pomeriggio filtrava ottimismo da Nyon su una soluzione condivisa con le autorità di Madrid. Però in serata la trattativa ha rallentato e la decisione è stata rimandata a oggi.