Allarme italiani in Serie A: così è cambiato il Milan dal 2006 a oggi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"In Serie A i calciatori italiani sono pochi". È il messaggio di Roberto Mancini, ct azzurro che oggi ha richiamato l'attenzione sul tema e ha ricordato come alla nazionali ne "bastino" 25, è un problema soprattutto dei club. Ma come sono cambiate le squadre del nostro massimo campionato negli ultimi anni? Abbiamo provato ad analizzare i mutamenti negli undici ideali delle grandi. Non solo quelle di oggi, ma le prime sei in classifica (al netto delle successive penalizzazioni) della Serie A 2005/2006, quello che portò l'Italia al trionfo mondiale. Con l'inevitabile aggiunta del Napoli, all'epoca in C1 ma oggi stabilmente nelle primissime posizioni della nostra Serie A. E proprio dal 2006 si parte, per poi tornare alla stagione 2009/2010 (dieci anni fa), a quella 2014/2015 (cinque anni fa) e infine all'attualità.

QUI MILAN -

Si parla spesso di ItalJuve. È innegabile però che, parlando di Nazionale, non si possa trascurare l'apporto che storicamente i rossoneri hanno dato alle fortune dell'Italia. Nel 2006, per esempio, ben cinque dei giocatori abitualmente schierati da Ancelotti costituirono parte integrante del gruppo vincente di Marcello Lippi. Ci sarebbe andato anche Vieri (al Milan solo per sei mesi quell'anno), se non avesse rimediato un brutto infortunio. E, in quel Milan, è difficile sottovalutare giocatori come Maldini e Costacurta.

Delle tre grandi storiche del nostro calcio, il Diavolo è quella che ha mantenuto un andamento più lineare e omogeneo, per quanto riguarda i giocatori in rosa. Ne aveva 5/6 in formazione tipo e 9/10 complessivi nel 2006, ne ha più o meno lo stesso numero anche oggi (Conti, Bonaventura e Caldara possono essere titolari di Giampaolo, quantomeno ne hanno il potenziale). Senza mai scostarsi più di tanto da questi numeri, sia nel 2009/2010 che nel 2014/2015.

Tutte le formazioni tipo del Milan dal 2006 a oggi -

2005-2006 - Formazione tipo: Dida; Stam (Cafu), NESTA, Kaladze, Serginho; Seedorf, PIRLO, GATTUSO; Kaká; Shevchenko, GILARDINO (INZAGHI). Altri italiani: Maldini, Costacurta, Fiori, Ambrosini, Vieri.

2009-2010 - Formazione tipo: Dida; ABATE, Thiago Silva, NESTA, ZAMBROTTA; AMBROSINI, PIRLO, Seedorf; Ronaldinho; Pato, BORRIELLO. Altri italiani: Inzaghi, Abbiati, Zigoni, Favalli, Bonera, Roma, Oddo, Antonini.

2014-2015 - Formazione tipo: Diego Lopez; ABATE, Alex, Mexes (Rami), DE SCIGLIO; BONAVENTURA, De Jong, POLI; Honda; Menez, PAZZINI (EL SHAARAWY). Altri italiani: Agazzi, Destro, Albertazzi, Montolivo, Bocchetti, Cerci, Paletta, Antonelli, Abbiati.

2019-2020 - Formazione tipo: G. DONNARUMMA; CALABRIA, Musacchio, ROMAGNOLI, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. Altri italiani: Bonaventura, Borini, Conti, Caldara, Gabbia, A. Donnarumma.