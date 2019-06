© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato nella serata di ieri a margine di un evento organizzato da Adidas a Milano. Queste le parole riportate dal Corriere dello Sport: "Consigli per Sarri? Assolutamente. Conte e Sarri rientrati in Italia? Non sono cose che mi riguardano più adesso. Mi aspetto come tutti gli anni un bellissimo campionato e sarò curioso di vederlo".

L'anno sabbatico - L'ex tecnico bianconero si è quindi spostato sul suo futuro: "L'anno sabbatico è semplice da spiegare: sono senza squadra e devo stare fermo. Ora mi aspetta una bella vacanza".