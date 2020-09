Allegri e quelle idee condivise con l'Inter prima della pace forzata tra Zhang e Conte

Massimiliano Allegri continua a non avere una panchina nonostante sia scaduto il suo accordo con la Juventus e nonostante lui da solo abbia vinto il doppio dei titoli di tutti i tecnici in A (Conte ne ha vinti 3). Lui aveva già parlato con l'Inter, chiedendo eventualmente l'acquisto di un centrocampista fisico e tecnico allo stesso tempo, unica falla nerazzurra secondo il suo parere di allenatore vincente. Poi avrebbe giocato a 4 in difesa valorizzando Godin e Skriniar e puntando su Eriksen trequartista, nel suo ruolo naturale. Se il rivale Antonio dovesse fare come in bianconero nel 2014, tornando sui propri passi, rompendo una pace simile a quella attuale con i dirigenti interisti e dando le dimissioni a causa mercato, ecco che il tecnico toscano sarebbe pronto a subentrare. Col suo motto bene in mente: il calcio è semplice. A riportarlo è Il Corriere della Sera.