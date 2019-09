© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'Inter può giocarsela per lo Scudetto". A parlare è Massimiliano Allegri, ospite a Padova di Assindustria Venetocentro. "È una squadra forte - riporta Padovasport.tv - e Marotta ha preso un allenatore di peso come Conte. La Juventus di Sarri? L'ho vista normalmente, in tv, non di nascosto. Ora che sono fermo possono guardare il calcio, prima non riuscivo a vederle mai".