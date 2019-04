Allegri: "Ronaldo-Juve non è Champions sicura. Come Barça-Messi..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Io non faccio miracoli", ha detto Cristiano Ronaldo, come ammesso dalla madre del giocatore dopo l'Ajax. Arriva oggi il commento di Massimiliano Allegri, in conferenza stampa. "La Champions è finita, basta. Se vogliamo fare chiacchiere da bar, stiamo qui tre ore. Il risultato? Siamo andati a casa. Quello che ha detto o non detto Ronaldo, conferma che lui e Juventus insieme non è Champions sicura. Il Barcellona, dopo tre-quattro anni, è tornato in semifinale e loro hanno Messi. Noi abbiamo preso il primo tiro al 34esimo e ci hanno fatto gol al ritorno. Parlare non serve: ora vinciamo lo Scudetto, meritatamente, dopo una grande stagione. Vincono tutte? No, vince solo una".