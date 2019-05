Allegri: "Ronaldo non ci sarà con la Samp". E annuncia la formazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Giocano Pinsoglio, Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Cuadrado, Can, Bentancur, Pereira, Dybala e Kean". Inizia con la formazione anti-Sampdoria la breve conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia dell'ultima di campionato.

Su Szczesny. "Szczesny ha avuto un problema al ginocchio, nelle prossime ore dovrà subire un'artroscopia".

Su Ronaldo. "Non ci sarà. Deve riposare, per la Nazionale ed è giusto che giochino gli altri".

Sugli altri. "Pjanic c'è, Cancelo si è sbrindellato il naso, Mandzukic si vuol fare bello e si è rifatto il naso... Alex Sandro ha avuto un trauma che gli ha provocato un problema muscolare. Douglas Costa? Lo rivedrete il prossimo anno, a meno che non giochi la Partita del Cuore... potrebbe essere. Se ce la fa Spinazzola non gioca Pereira ma siamo questi. Siamo 12-13, bisogna finire in bellezza contro una squadra che ha fatto un grande campionato. Giampaolo ha confermato il lavoro fatto lo scorso anno: poi andiamo al mare, a prendere il sole. Dovrò prendere il sole (si è rasato, ndr).