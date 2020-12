Allegri strizza l'occhio alla Premier: "Dura tornare in Italia, mi piacerebbe allenare in Inghilterra"

Massimiliano Allegri scalda i motori e non vede l'ora di tornare in pista. L'ex allenatore di Juventus e Milan, intervistato da The Times, ha strizzato in particolare l'occhio alla Premier League: "Vorrei provare l'esperienza della Premier. In Italia sono stato quattro anni al Milan e cinque alla Juventus. Ora mi aspetto di lavorare ancora in Italia, ma è difficile, o in Inghilterra", le parole del pluripremiato tecnico toscano.