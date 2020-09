Allerta Covid, come si comporta la Premier: gli U21 per arrivare ai 14 giocatori necessari

I casi di positività registrati nel gruppo del Genoa hanno rilanciato il rischio di quanto il Covid possa incidere sullo sviluppo del campionato italiano e sulla reale regolarità dello stesso se dovessero arrivare stop e rinvii in maniera massiccia. Ma all'estero che succede, come si stanno muovendo? In Premier League - sottolinea il Corriere dello Sport - l’ultimo giro di tamponi ha registrato dieci positivi tra giocatori e staff su 1.595 test fatti. Si tratta del numero più alto di positivi da quando è iniziato il programma di tamponi poco prima del ritorno in campo a giugno. Chi è positivo al Covid deve andare in quarantena per due settimane in base al protocollo fissato in Inghilterra e, appunto, dalla Premier. La normativa prevede che questi casi vengano trattati come se fossero infortuni o squalifiche, insomma, semplici indisponibilità. Per questo, in caso di più tamponi positivi in un solo club, valgono le regole che valgono per qualsiasi richiesta di rinvio. E cioè il rinvio viene concesso soltanto se un club non fosse in grado di schierare un minimo di 14 giocatori. Questo perché - con il calendario già congestionato - la Premier vuole fare di tutto per evitare rinvii. E, attenzione, per ottenere il rinvio un club dovrà dimostrare di non arrivare a 14 attingendo non soltanto alla rosa della prima squadra, ma anche agli Under 21 con contratto da professionista.