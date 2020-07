Amarezza Lecce: sogna la vittoria ma cade nel recupero. Il Bologna vince 3-2, Serie B vicina

Si conclude con uno spettacolare 3-2 l'incontro del Dall'Ara tra Bologna e Lecce, il primo della domenica in questa 36^ giornata di Serie A. Doppio vantaggio rossoblu quasi immediato con Palacio e Soriano, ma i salentini non si arrendono e accorciano con Mancosu a fine primo tempo, raggiungendo il pari poi con Falco nella ripresa. In pieno recuperò, però, ecco il gol-vittoria di Barrow.

LE SCELTE DI FORMAZIONE - La vera sorpresa al momento della consegna delle distinte è tra i padroni di casa: se molti si aspettavano Orsolini al rientro da titolare, non va invece così perché c'è Skov Olsen nell'attacco, guidato da Palacio. In casa Lecce scelte quasi obbligate per Liverani, che sceglie Lapadula di punta con la qualità di Falco e Saponara alle sue spalle.

INIZIO SHOCK DEL LECCE - Vista la differenza di motivazioni, ci si aspetterebbe che sia la squadra di Liverani a provare ad imporsi fin da subito, e invece va tutt'altro che così, visto che neanche 5 minuti sul cronometro e il tabellino recita già 2-0 Bologna: di Palacio al 2' con una zampata e Soriano al 5' con un gran tiro da fuori le due marcature felsinee. Nel corso del primo tempo, poi, più volte la squadra di Mihajlovic va vicina al terzo gol, centrando anche un legno con Barrow.

SKORUPSKI E DIJKS DANNO SPERANZA AGLI OSPITI - Proprio quando il primo tempo sembrava in procinto di concludersi con un pesante doppio svantaggio, ecco arrivare il gol della speranza. Lo firma Mancosu, sfruttando un pasticcio difensivo targato Skorupski-Dijks, grazie ad un facile tap-in da due passi. Una rete fondamentale per tenere vivi i salentini.

REAZIONE LECCE GUIDATA DA FALCO - La seconda frazione, inevitabilmente, mostra un Lecce combattivo e determinato a proseguire nella rimonta. Il protagonista assoluto è l'ex di turno Falco che, dopo aver già sfiorato il vantaggio al 52' venendo fermato solamente dalla traversa, riesce nel suo intento poco dopo l'ora di gioco, con un mancino spettacolare che va a togliere le ragnatele dall'incrocio della porta di Skorupski. Poco prima, al minuto 62, aveva già sprecato una succosa chance Mancosu, troppo leggero nella conclusione davanti alla porta. Senz'altro, però, il Lecce della ripresa è sembrato tutta un'altra squadra.

UN GOL DIVORATO PER PARTE NEL FINALE - Il finale è quanto di più aperto, incerto ed emozionante si potesse chiedere a questa partita. Con i due reparti di centrocampo che non tengono più chiuse le difese, si sommano occasioni da entrambe le parti, con un Lecce che più volte fa sobbalzare sulla sedia i propri sostenitori. È però il Bologna, per primo, ad arrivare a millimetri dal gol, con Barrow che di testa spreca da due passi. Poi di nuovo Falco prova a vestire il mantello giallo-rosso da supereroe: il suo mancino in diagonale aveva superato Skorupski, ma non Krejci che, rimediando all'errore sul gol, ha salvato sulla linea di porta.

NEL RECUPERO, L'EPISODIO DECISIVO - La squadra di Liverani crede nella possibilità di portarsi a casa l'intera posta in palio, finendo però per lasciarci le penne. Su un calcio d'angolo a favore, ecco che scatta la velocissima ripartenza felsinea: aveva inizialmente sprecato Santander, ma è stato poi lucido Orsolini nel gestire la ribattuta, servendo l'accorrente Barrow per il gol comodo con la porta sguarnita che va a decidere l'incontro e, con ogni probabilità, rischia di condannare il Lecce alla Serie B.