Ambrosini: "Napoli, il Granada è una realtà. Milan-Stella Rossa? Un po' di ricordi..."

Massimo Ambrosini, negli studi di Sky Sport, ha parlato dei sorteggi di Europa League. Ricordiamo che il Milan ha trovato la Stella Rossa, la Roma il Braga e il Napoli il Granada: “Ci sono squadre vere, squadre forti, il livello è alto. Milan-Stella Rossa? Ci sono un po’ di ricordi… Sarà interessante, per Stankovic e per Falcinelli. Braga-Roma? Avevamo criticato Fonseca all’inizio per l’eccessivo turnover. Ma in un girone non difficile si è potuto permettere di ruotare i suoi. Adesso però non si scherza più, non si può più recuperare se una partita va male. La Roma l'ho sempre considerata una squadra forte, se Mkhitaryan resta questo, se Pedro non cambia, se Pellegrini resta questo, se dietro permane la solidità, se Spinazzola rimane integro e in condizione la Roma può andare avanti. Napoli-Granada? Ha un punto in più del Barcellona, uno in meno del Siviglia. E’ quindi una realtà, poi giocare con le spagnole è sempre complicato”.