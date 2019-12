Ancelotti alza la voce: ma la scelta del ritiro non è piaciuta ai senatori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti ha scelto nuove strade per tornare in controllo della sua squadra: secondo il Corriere Della Sera oggi in edicola il tecnico è andato nella direzione di una scossa forte. Ricevuta la fiducia di De Laurentiis, il tecnico ha cambiato idea sul ritiro, stavolta partito proprio da lui e non dalla società: dopo il confronto di oltre un'ora avvenuto con la squadra, la decisione è stata quella di ricorrere proprio alla soluzione che lui stesso aveva bocciato alla vigilia del Salisburgo. I veterani, rivela il quotidiano, non hanno gradito.