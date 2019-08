© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della prima conferenza pre-partita della stagione, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha evitato la domanda relativa al possibile arrivo di uno tra James Rodriguez (Real Madrid) e Fernando Llorente (svincolato): "Non parlo di giocatori non nostri", s'è limitato a dire Ancelotti. "Icardi? "Non sono interessato alla vicenda, ci pensa la società. Abbiamo dirigenti competenti, io penso alla squadra e domani abbiamo un inizio importante e difficile".