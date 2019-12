© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esonero di Carlo Ancelotti, avvenuto in tarda serata, sta facendo ovviamente il giro del mondo. La stampa estera ha accolto con grande stupore la notizia: in Germania, Kicker parla di "quadro generale bizzarro", con il tecnico allontanato dopo una vittoria in Champions e il passaggio del turno. In Spagna, dove Ancelotti ha allenato il Real (vincendo l'agognata Decima), riportano i timori del tecnico manifestati nel post-partita: un presagio che si è puntualmente verificato, come sottolinea sia As che Marca. In Inghilterra, invece, guardano al possibile ritorno di Carletto, tra i papabili successori di Emery all'Arsenal. Il The Sun e il Daily Mail sono convinti che i londinesi siano "ansiosi" di parlare con l'ex allenatore del Chelsea.