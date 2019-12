© foto di Insidefoto/Image Sport

Frank Lampard, ora tecnico del Chelsea ed ex giocatore di Carlo Ancelotti proprio ai tempi dei Blues, ha parlato dell'allenatore esonerato dal Napoli. "Ho grande rispetto per il mister, mi spiace sapere che è stato esonerato. Sapevo che era in una situazione complicata, ho visto la sua conferenza stampa della vigilia e rispecchiava questo. Però ha sempre gestito tutto in modo brillante. E' uno che può allenare qualsiasi squadra, anche ai livelli più alti".