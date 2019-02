© foto di Insidefoto/Image Sport

Le donne possono parlare di tattica? La questione è di grande attualità dopo le esternazioni di Fulvio Collovati che domenica, durante la trasmissione 'Quelli che il calcio', ha dichiarato che non ne capiscono, salvo poi ritrattare e chiedere scusa.

Sul tema quest'oggi in conferenza stampa è stato punzecchiato l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti: "Mia moglie può parlare di tattica, ma sono io che non voglio parlarne a casa, a volte serve staccare e si guarda un film", ha detto.