Ancelotti: "Napoli sembra il mio Milan. E ADL è simile a Berlusconi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Napoli sembra il mio Milan. Qui vincerò". A parlare è Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri che oggi ha rilasciato un'intervista a La Stampa in vista del big match di domenica sera contro la Juventus: "La classifica non mente. Merito della Juve e demerito nostro. Loro sono sopra la media, noi dentro una media molto elevata".

Dovrebbe ritrovare Ronaldo.

"Molto motivato, concentrato su quanto deve fare. È sempre uguale. A lui non devi dire molto, è uno di quei giocatori che è meglio ascoltare".

Esiste l'ancelottismo?

"Non esiste, a me interessa avere una squadra che non abbia una sola identità ma che sappia fare di tutto. Devi costruire in base alle caratteristiche dei giocatori che hai, non puoi fare una granita senza il ghiaccio. Il calcio si può giocare in tante maniere".

Com'è lavorare al Napoli?

"Il gruppo dei giocatori è meno formato rispetto a Real, Bayern o Chelsea per esempio, quindi puoi incidere di più. In questo mi ricorda l’esperienza al Milan. E De Laurentiis è simile a Berlusconi, gestisce la società come una grande famiglia. E io mi sento uno di famiglia".