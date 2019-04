Ancelotti: "Non potevo fare scelta migliore del Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport parlando anche della scelta fatta un anno fa. "Tornando in Italia dopo 9 anni non potevo fare una scelta migliore del Napoli. Quando arriva un nuovo allenatore in una squadra cambiano molte cose: dal sistema di gioco alla metodologia del lavoro, ci vuole tempo per assimilare il cambiamento. Mi piace la filosofia di vita dei napoletani, la loro passione, la positività che li porta ad affrontare i problemi quotidiani".