È un Carlo Ancelotti chiaramente soddisfatto, quello che commenta su Twitter la vittoria per 4-3 ottenuta ieri sera sul campo della Fiorentina: "Ottimo lavoro. Questa squadra ha un grande potenziale, ha dimostrato la sua qualità", il tweet del tecnico del Napoli.

Ottimo lavoro. Questa squadra ha un grande potenziale, ha dimostrato la sua qualità. #ForzaNapoliSempre

Well done. This team has great potential and during this game showed its quality. pic.twitter.com/EUfXB8iaFV

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 25, 2019