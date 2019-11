© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Alessandro Florenzi. Secondo quanto riferito da La Nazione, i viola starebbero lavorando per portare alla corte di Montella il capitano della Roma, in bilico dopo le sei panchine consecutive. In particolare, nelle idee dei gigliati vi sarebbe la proposta di un prestito oneroso da una stagione e mezza (quindi fino a giugno 2021) con diritto di riscatto fissato tra i 19 e i 25 milioni di euro. Su Florenzi, oltre alla Fiorentina, ci sono Inter, Juventus, Sampdoria e Lione.