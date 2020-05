Anche la Roma in corsa per Cakir del Trabzonspor, il presidente chiede 20 milioni

Nel momento di grande incertezza che vive la Roma e il calcio italiano, una delle poche cose che sembra sicura per la prossima stagione è il futuro in giallorosso di Pau Lopez. Lo spagnolo, arrivato la scorsa estate, sarà ancora il titolare ma gli scenari possono cambiare molto nelle gerarchie immediatamente dietro di lui. Fuzato è pronto ad andare via qualora non diventasse il secondo, mentre Mirante potrebbe accettare anche il ruolo di terzo. Petrachi non perde comunque di vista eventuali sostituti e diversi media turchi parlano di Ugurcan Cakir, portiere classe 96 del Trabzonspor.

Su di lui ci sarebbero infatti Liverpool, Manchester City, Tottenham, Everton e Siviglia. I giallorossi sono gli ultimi ad aggiungersi alla lunga lista di pretendenti. E il prezzo per portarlo via dalla Turchia non sarà basso. L’obiettivo del Trabzonspor è cedere il giocatore per fare cassa. Recentemente il presidente Agaoglu ha provato a fissare una base d’asta: “Abbiamo ricevuto un’offerta di 20 milioni di euro”. La volontà è quella di ricavarne anche di più. La Roma è avvisata.