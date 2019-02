© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Elfvoetbal.nl, Joachim Andersen dribbla le domande di mercato. Il difensore centrale della Sampdoria, accostato anche all'Inter, ha detto: "Tutti mi chiedono dove andrò. Ovviamente capisco anche che i grandi club siano interessati a me, e questo è molto bello da sentire, ma non è il momento di parlare un nuovo club, sono orgoglioso di giocare per la Sampdoria e voglio fare tutto il possibile per andare in Europa League. Ko contro l'Inter? Sono deluso per il risultato. Penso che avremmo meritato almeno un pareggio, avremmo dovuto portare a casa un punto che sarebbe stato utile, perché vogliamo qualificarci per l'Europa League", le parole riportate da Fcinternews.it.