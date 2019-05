Andrea Bosco: “Allegri resta o Allegri parte? Halma ...direbbe lui”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prossima settimana Allegri incontrerà il presidente Andrea Agnelli.

Che quando si siederà per parlare con il suo allenatore avrà nel portafogli anche il nome del suo eventuale sostituto.

Ipotizzo che se Allegri chiederà un ritocco troppo sensibile all'ingaggio, se chiederà un triennale, se cercherà di imporre quattro-cinque nuovi giocatori di suo gradimento, se farà una lista di “epurazione”, se soprattutto non offrirà garanzie sull'approccio al gioco, la sua clessidra non sarà rovesciata per “ricominciare“ .

La piazza bianconera è divisa. Metà dei tifosi considera “compiuta“ l'avventura di Allegri a Torino. Ma la Juventus non è una società che si fa suggestionare dall'umore dei tifosi.

Agnelli ha un progetto di espansione per la Juventus che dovrà consolidarsi nei prossimi cinque anni. Al 2024, data della Superlega Europea (che si farà) la Juventus, nel progetto di Agnelli dovrà arrivare vincente, in Italia ed in Europa: Più forte nel fatturato, più appetibile nel brand, mediaticamente più profonda .

Girano i nomi di Deschamps e Pochettino. Conte andrà all'Inter ma non ha ancora firmato. Così come De Ligt non ha ancora firmato per il Barcellona. Significa poco, ma ho il dovere di registrare .

La situazione è delicata. Allegri vuole restare. E restando si prenderebbe un bel rischio. Soprattutto se una parte dei suoi desiderata venisse accolta . Nessuno gli perdonerebbe una eventuale stagione in chiaro-scuro. Che sulla carta, parliamoci chiaro, ci sta .

Vincere il nono scudetto consecutivo sarà una impresa. Il calcolo delle probabilità rema contro la Juventus. Ma egualmente il calcolo potrebbe, viceversa, vellicare Madama in Europa.

Con la concorrenza rafforzata, con qualche giocatore con la carta d'identità ulteriormente ingiallita, i pericoli per Allegri sono numerosi. Ma lo sarebbero anche per una Juventus che puntasse ancora su un allenatore indubbiamente vincente in Italia , quanto, non dico perdente, ma certamente “ non vincente” in Europa .

“Halma“ vi direbbe Allegri.

I suoi detrattori vi spiegherebbero che “scopa nuova, scopa meglio“. Io replico: dipende dal tipo di scopa. Mettete Josè Mourinho alla Continassa (ipotesi : sto scherzando, dovesse accadere mi metto a scrivere di farfalle e scarabei) e sarebbe l'inferno. Certe “scope“, in certe case, segnano il pavimento .

Ma una discreta razione di zolfo, fosse confermato, potrebbe averla anche Allegri se nella lista di proscrizione dovesse venire inserito il nome di Dybala. Devo spiegare il perché ?